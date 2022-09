Longe do calçadão de Ipanema, da Avenida Paulista ou dos corredores de Brasília, no interior de Minas Gerais, por algumas das cidades com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), desenha-se um retrato real do Brasil em 2019. Histórias de um país miserável e cheio de cicatrizes coloniais que as telenovelas não contam

Terras de pedras preciosas, garimpeiros atrás de um sonho, mulheres que pescam em rios poluídos, trabalhadores rurais sem saber ler nem escrever, descendentes de negros escravizados que continuam a servir os descendentes de fazendeiros numa cozinha onde o chicote pendurado é violência presente, estes são alguns dos rostos da desigualdade social do interior do Brasil. Um crescimento exponencial da Igreja Evangélica, desinteresse em relação a tradições culturais, analfabetismo, desemprego, desmatamento, poluição, alcoolismo, violência doméstica, falta de oportunidades, desinteresse do poder público são alguns dos problemas mais comuns. No interior de Minas Gerais o tempo passa devagar, mas as pessoas envelhecem rápido, trabalhar no campo marca uma vida dura, de sacrifício, sem garantia de conseguir pôr um prato de comida na mesa ao fim do dia.

Longe das grandes metrópoles, é no interior que mais se sente o abandono social e económico, assim como as cicatrizes de um violento passado colonial. Quando os portugueses chegaram ao Brasil chacinaram os indígenas por suas terras ricas em ouro e pedras preciosas em Minas Gerais. No auge da exploração, a mão de obra escrava era essencial. A coroa portuguesa recolhia como imposto 20% da produção, o quinto, aumentando os impostos aquando da fuga da família real para o Rio de Janeiro, em 1808. Com o fim da escravidão, não houve uma transição eficaz para o trabalho assalariado. Hoje sentem-se as repercussões, reafirma-se a desigualdade. Os passos nos corredores de Brasília deixam pegadas nos caminhos de terra batida do interior, é terra a perder de vista, que vive de aguardar ser mais do que um esboço no mapa, ponto de fuga dos mais jovens numa busca de oportunidades na cidade grande porque para vidas vulneráveis o político é sempre pessoal. Esta é a realidade trabalhista no interior do Brasil numa altura em que o governo Bolsonaro fez aprovar no Congresso a Reforma da Previdência que desmonta a previdência pública, aumenta o tempo de contribuição, diminui o valor da aposentadoria.

O Expresso acompanhou o projeto itinerante “Na Tela do Cinema”, que leva cinema gratuito em praça pública às regiões mais carentes do Brasil. A iniciativa enquadra-se num esforço de democratização do acesso à sétima arte através da Lei do Incentivo à cultura do Ministério da Cidadania. Com o governo Bolsonaro, esta lei sofreu alterações significativas, colocando em causa projetos de divulgação cultural por todo o Brasil. Qualquer futuro é incerto. Este ano, a caravana percorreu cidades dos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Lugares pequenos, de igrejas antigas, praças à volta das quais a vida acontece. Estivemos em Águas Formosas, Caraí, Catuji, Capelinha, Rio Vermelho e Açucena, lugares remotos e pouco conhecidos por entre 858 municípios do estado de Minas Gerais. Este é o estado com mais municípios e o segundo mais populoso depois do estado de São Paulo, aqui moram 21 milhões de pessoas, é terra de Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Dilma Rousseff, Lima Duarte, Alberto Santos Dumont, Chico Xavier, Aleijadinho e Pelé. O verde e o azul enchem os olhos, a terra é muitas vezes de vermelho sangue, há estradas de terra batida onde em marcha lenta os carros encaram dias de solavancos, a poeira cobre as plantas, pelos caminhos há animais mortos cercados por abutres que impedem o tráfego, raros são os carros sem frases da Bíblia ou referências a Jesus, são milhares de quilómetros, muitas horas.