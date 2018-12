O presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável lembra que “em ciência tudo pode sempre ser provado falso, mas as afirmações dos negacionistas, tais como as dos políticos, não são falsificáveis porque são opiniões”. Ou seja, não são ciência. E 97% dos cientistas não têm dúvidas de que as alterações climáticas estão aí e são causadas pelas atividade humana. Sabem-no com base em estudos que distinguem as emissões naturais de CO 2 das industriais, tendo em conta que seguem a mesma linha ascendente das temperaturas médias globais e que se concentram com maior rapidez, o que não é compatível com fenómenos naturais relacionados por exemplo com uma maior radiação solar.

São uma minoria, mas ainda há negacionistas das alterações climáticas, a maioria por razões ideológicas. A começar pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que considera as alterações climáticas “um embuste” inventado pelos chineses para afetar a indústria americana. Trump ainda recentemente disse “não acreditar” no resultado dos estudos apresentados pelas principais instituições científicas americanas.

A primeira Conferência Mundial do Clima a abordar o problema foi organizada pela Organização Meteorológica Mundial em 1979, na Suíça. Com o acentuar do degelo da Gronelândia na década seguinte, o tema começa a ganhar destaque na agenda política internacional. Em 1988, a OMM e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente criam o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC).

Desde o século XIX que os cientistas começaram a identificar os efeitos da Revolução Industrial e a consequente libertação de gases de efeito de estufa na atmosfera. O primeiro estudo a falar no assunto foi publicado em 1896. Mas foi só na década de 60 do século XX que se começou a acentuar a convicção científica de que o problema estava a agravar-se.

Sem dióxido de carbono no ar, a Terra seria um território árido e gelado, mas com CO 2 em excesso forma-se uma espécie de capacete ou efeito de estufa que impede o calor irradiado de se libertar.

Com o período de glaciação há dois milhões de anos, as concentrações de CO 2 baixaram. E só voltaram a disparar após a Revolução Industrial - desde então, a sua multiplicação tem sido 10 vezes mais rápida. Paralelamente, as temperaturas médias globais seguem a mesma linha ascendente. Desde finais do século XIX, a temperatura média da atmosfera da Terra subiu cerca de 1°C.

Desde 1880 até agora, as concentrações de gases de efeito de estufa na atmosfera quase duplicaram, tendo passado de 290 partes por milhão (ppm) para 405 ppm em 2016. “A última vez em que o mundo assistiu a concentrações equivalentes de CO 2 na atmosfera foi há 3 milhões a 5 milhões de anos, quando o nível médio do mar estava 10 a 20 metros mais alto”, explicou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, controlar as emissões de gases de efeito de estufa significa reduzir a poluição e com isso salvar a vida a milhões de pessoas. Dados da OMS indicam que a poluição do ar é já responsável por sete milhões de mortes anualmente no mundo, o que leva a perdas económicas de mais de cinco biliões de euros globalmente. Aliás, nos 15 países com maiores emissões de gases de efeito de estufa, os impactos da poluição na saúde equivalem a cerca de 4% do PIB, indica a OMS. Já mitigar as emissões cumprindo o acordo de Paris só custa 1% do PIB.

O alto-comissariado da ONU para os refugiados estima que cerca de 19 milhões de pessoas foram deslocadas em 2015 devido a fenómenos associados ao clima, escassez de água e eventos geofísicos. Os impactos negativos do “El Niño” nesse ano na agricultura afetetaram mais de 60 milhões de pessoas, segundo a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura (FAO). A exposição do sector agrícola a extremos climáticos, como ondas de calor e secas, já conduziu a um aumento da fome no mundo: estima-se que em 2017 havia 821 milhões de pessoas malnutridas.

As alterações climáticas também são responsáveis por uma quebra vertiginosa da biodiversidade em geral, com o mundo a assistir a uma taxa de extinção de diferentes espécies 100 vezes superior à norma. Os cientistas temem que se esteja a assistir à sexta extinção em massa da história do planeta. Em 2100, 30% a 50% das espécies terrestres e marinhas podem estar extintas, afetando também a sobrevivência da espécie humana. Só na última década, os oceanos absorveram 25% das emissões de CO 2 , que ao reagirem com a água do mar provocam a acidificação dos oceanos, o que está a matar os corais e muitos organismos marinhos.

O aumento das temperaturas acima de 2°C até final do século conduz a maior concentração de vapor de água na atmosfera, o que pode provocar tanto escassez de precipitação anual como chuvas torrenciais concentradas no tempo, com consequentes inundações e deslizamentos de terra. Eventos como furacões e tufões também tenderão a ser mais repetitivos e intensos, já que as temperaturas da superfície dos oceanos vão subir, fazendo aumentar a energia que os forma. Em 2018 houve 70 ciclones no Hemisfério Norte, o que está acima da média (53). Mais de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas. Só no último ano chuvas torrenciais e inundações afetaram mais de 5,4 milhões de pessoas. No sueste da Índia, 1,4 milhões foram deslocadas devido a estes eventos extremos. No Japão, milhares de casas foram destruídas e pelo menos 230 pessoas morreram. Também a zona do Mediterrâneo foi fortemente afetada por enxurradas em outubro último, designadamente em zonas de Itália e nas ilhas Baleares.

Em 2017, a Europa foi afetada por ondas de calor: duas em Portugal e cinco em França e Espanha. Na Bacia do Mediterrâneo os termómetros chegaram a ultrapassar os 40°C e a onda de calor estendeu-se por mais de 40 dias. Em 2018, também a Escandinávia e o Norte da Europa assistiram a ondas de calor e períodos de seca. No futuro, as ondas de calor podem prolongar-se ainda mais no tempo afetando a saúde humana, provocando seca extrema, desertificação de solos, escassez de água, mais incêndios e crises na produção agrícola. Em 2090, a superfície de terra sob seca extrema, que hoje ocupa uma área de 1-3%, pode estender-se por 30% da superfície da Terra.

O degelo e o aumento da temperatura da água (que faz expandir o volume) têm feito subir o nível médio dos oceanos, roubando terra em vários pontos do globo. “Portugal já perdeu 15 km 2 de território, engolidos pelo mar nos últimos anos”, lembra o geofísico Filipe Duarte Santos. O nível médio do mar subiu 15 milímetros entre 2014 e 2016, o que equivale a cinco vezes mais do que a tendência registada desde 1993. Cinco pequenas ilhas do Arquipélago das Ilhas Salomão, no Oceano Pacífico, já foram engolidas pelo mar. As ilhas Fiji ou Tuvalu podem desaparecer já em 2050. Nos próximos 30 anos, mais de um milhão de pessoas destas ilhas serão forçadas a migrar. Se nada se fizer para inverter a trajetória atual, as projeções apontam para uma subida média de dois metros do nível médio do mar até 2100. Com dois terços das principais cidades do mundo localizadas em zonas costeiras baixas, cerca de 500 milhões de pessoas podem ser afetadas. Partes de cidades como Nova Iorque ou Lisboa vão ficar submersas.

Subida do nível do mar

Os glaciares europeus estão a descongelar maciçamente desde 1997, tendo perdido entre sete e 23 metros de espessura. Se os termómetros subirem globalmente 3-5°C, o gelo do Ártico pode desaparecer por completo no fim do verão.

Desde os anos 70 do século XX já desapareceu cerca de metade da camada de gelo que cobria o Ártico no verão. Estima-se que derreta por completo nas próximas décadas se não se cortarem as emissões de gases de efeito de estufa.

A temperatura tem estado a acelerar nos últimos anos de uma forma mais rápida na Europa que no resto do mundo, de acordo com dados do sistema europeu de monitorização ambiental Copernicus.

Os exemplos do que podem ser cenários mais gravosos no futuro já se vão fazendo sentir em todos os continentes e oceanos, apesar de se manifestarem de forma e graus diferentes.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), os 20 anos mais quentes do último século registaram-se todos desde 1996 e as temperaturas médias globais já subiram cerca de 1˚C desde a era pré-industrial. Os cientistas temem que as temperaturas subam 1,5˚C já em 2040 e que esta subida mais que duplique até final do século.

Olhe bem para o gráfico acima destas palavras. A linha amarela representa as alterações nas temperaturas globais em graus centígrados desde a época pré-industrial e não pára de ascender. Sobretudo nos últimos quatro anos, os termómetros do mundo atingiram recordes. Os glaciares estão a derreter a um ritmo mais acelerado do que se previa e as águas dos oceanos estão a subir e a roubar território. Perde-se biodiversidade a um ritmo nunca visto e os fenómenos extremos, como secas, ondas de calor, furacões e outras intempéries agravam-se.

De 1980 até 2017, a concentração global de CO 2 não parou de aumentar. Neste gráfico é possível ver as médias anuais em parte por milhão (ppm) de volume de ar e as conclusões são preocupantes. 2016 foi o ano em que a concentração de CO 2 ultrapassou a barreira de 0,04% da atmosfera (400 partes por milhão de volume de ar), sendo que um nível tão elevado deste gás de efeito de estufa só existiu no planeta antes de existirem seres humanos. E em 2017 as concentrações de CO 2 , metano e oxido de nitrogénio continuaram a subir. Aliás, 2018 registou um aumento das emissões globais depois de três anos de recuo ou estagnação. Estima-se que tenham sido libertadas para a atmosfera 37,1 gigatoneladas de CO 2 eq, uma quantidade nunca vista na história da humanidade.

Três recentes relatórios de organismos da ONU vieram sublinhar que o mundo está à beira do ponto de não retorno e que, entre as promessas feitas pelos governantes que assinaram o Acordo de Paris em 2015 e as ações concretizadas ao longo destes três anos, há uma grande diferença. Tão grande que o último relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente avisa: se o mundo quiser mesmo travar a subida média global da temperatura no planeta para que os termómetros não subam mais de 1,5°C até final do século, é necessário que os Estados que ratificaram o Acordo de Paris “tripliquem os esforços” para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa.

O “Emissions Gap Report 2018” indica que as emissões de CO 2 e outros gases equivalentes (CO 2 eq) subiram em 2017 e em 2018, depois de terem estado a baixar ou estagnados nos três anos anteriores. As políticas até agora apresentadas pelos signatários do Acordo de Paris permitem que as emissões aumentem cerca de 10% entre 2017 e 2030, quando deveriam estar a cair 25% neste período. Apenas 57 (entre os quais Portugal) dos 195 países signatários estão a executar planos para começar a reduzir as emissões antes de 2030.

É possível impedir que aqueça mais de 1,5°C?

Tecnicamente é possível, politicamente é mais difícil num mundo polarizado onde os nacionalismos crescem, como alertou António Guterres. O último relatório do IPCC veio alertar a 8 de outubro para o risco de catástrofe se os governantes do mundo não conseguirem tomar as medidas adequadas para impedir que as temperaturas médias globais subam mais de 1,5°C até ao final do século por comparação às da Era pré-industrial, já que os 2°C apalavrados em Paris não são suficientes.

O relatório, elaborado por 91 cientistas de 40 países, sublinha que este meio grau de diferença possibilita salvar ou condenar centenas de milhões de pessoas. Uma subida de 2°C em vez de 1,5°C significa poupar a vida de milhões de pessoas e de outros seres vivos.