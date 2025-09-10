ESPECIAL: FICA NA MINHA TERRA

O tempo da brincadeira acabou. O som de um sino - não o da típica campainha da escola - ecoa pelos corredores. A professora abana-o, à porta das salas de aula, chamando os alunos para dentro. As crianças, que corriam e conversavam animadas, assumem de imediato o sentido daquele tinido. É um som que, aqui, significa futuro. Entram, sentam-se às carteiras e fixam o quadro, onde está escrito o dia e o local da lição. "Lisboa, fevereiro de 2025."

Há três anos, o som que ouviam, pela primeira vez, era outro, também sinal do final de um tempo – mas não como aqui. Nesse som, não havia qualquer significado de futuro. Só o contrário. A ausência dele.

"Ouvi explosões ao pé de casa. Foi assim que soube que a guerra tinha começado." Larysa Yarushko emociona-se quando começa a falar sobre aquele dia. A data de 24 de fevereiro de 2022 está marcada como que a ferro em brasa na memória. A invasão da Ucrânia pela Rússia.