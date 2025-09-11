ESPECIAL: FICA NA MINHA TERRA

Curioso será perceber que a primeira vaga de chineses em Portugal, como explica Sofia Gaspar, nem sequer veio da China. Recuemos até ao antigo Império Colonial Português, no final do século XIX. Na altura, havia bastante trabalho agrícola nas colónias portuguesas, o que levou muitos chineses das províncias do Sul da China, "pessoal não qualificado", a emigrar para países como Moçambique e Timor-Leste, para trabalhar, por exemplo, nas plantações.

"A comunidade chinesa, progressivamente, passou a estar cada vez mais incluída na sociedade moçambicana", refere a investigadora.

Quando se dá o 25 de Abril de 1974, que provoca o movimento dos "retornados" das colónias, alguns desses chineses acabam por ter Portugal como novo destino. "Há um grupo muito interessante de chineses moçambicanos que nunca tinham estado em Portugal e que entram em Portugal nessa época. Vêm e tornam-se, de alguma forma, relativamente bem integrados na comunidade portuguesa", relata Sofia Gaspar.

Já os primeiros imigrantes chineses a chegar a Portugal vindos, de facto, da China - também no século XX -, eram "comerciantes ambulantes", que apareceram no Norte do país, refere a investigadora.

Esses chineses pioneiros, que se instalariam no Porto, eram os avós de Y Ping Chow, o atual presidente da Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal – China e antigo presidente da Liga dos Chineses em Portugal (abandonou o cargo em fevereiro deste ano, depois de mais de três décadas aos comandos).

"Começaram a trabalhar do zero. Vieram sem saber a língua, sem conhecer as pessoas e sem ter dinheiro."

"Os meus avós, em 1930 e tal, vieram de pés descalços, praticamente", conta. "Começaram a trabalhar do zero. Vieram sem saber a língua, sem conhecer as pessoas e sem ter dinheiro."

"Eram vendedores ambulantes. Traziam os produtos típicos da China", partilha. Passado algum tempo de itinerância, a família Chow consegue plantar raízes na cidade e abrir um espaço industrial: uma fábrica de gravatas.

É nessa altura que o pai de Y Ping Chow se muda da China para Portugal, para se juntar aos avós. "O meu pai chegou aqui em 1958. Veio e ajudou na fábrica."

Alguns anos depois, seria o próprio Y Ping Chow a vir para ao pé do pai e dos avós. Deixou para trás a província de Zhejiang, no Leste da China, onde nascera, e rumou ao Norte de Portugal.

"Vim no ano de 1965. Era pequenino", recorda. "Quando cheguei, praticamente não havia chinês nenhum. Os portugueses, quando viam um chinês, achavam muito estranho. Mas adaptei-me mais ou menos bem, porque fui para a escola primária."