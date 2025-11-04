ESPECIAL: FICA NA MINHA TERRA

“Claro que os imigrantes têm de se integrar na sociedade que os acolhe, mas também temos de preparar a sociedade. Também temos de preparar os nossos cidadãos nacionais para terem um pouco de conhecimento sobre as pessoas que estão à sua volta, que estão a trabalhar consigo”, defende. “Temos de fazer algum investimento na sociedade local, para que haja uma compreensão pelo outro.”

O diretor do Observatório das Migrações defende que é preciso deixar claro que “os imigrantes “estão a ajudar-nos”. “Portanto, têm de merecer o nosso agradecimento.”

“Não estão aqui nem a roubar empregos, nem a roubar subsídios, nem a cometer crimes. Estão a ajudar o país a crescer. E, graças a eles, tivemos crescimento nos últimos anos”, sustenta.

Pedro Góis acredita que, se houver esta compreensão, a perceção sobre imigração possa mudar. Mas como se mudam as perceções, para fazer ver esta realidade? O diretor do Observatório das Migrações admite que pode e dever ser produzido “mais e melhor” trabalho na academia, que sirva de base a esta reflexão. Que também os média têm de ser mais eficazes a passar a mensagem. E que novos meios, como as redes sociais, têm de ser “disciplinados com fact-checking”.

“É possível fazermos tudo isto ao mesmo tempo? Acho que não”, confessa. “Acho que vamos ter que conviver com esta utopia e distopia no que gostaríamos que fossem as migrações.”

“É muito difícil, neste momento, encontrar soluções”, admite também Inês Lourenço, A investigadora acredita que “só com a Educação se consegue trazer à luz a realidade” e “apagar mentiras” difundidas sobre “pessoas que só querem vir para Portugal para trabalhar” e “terem uma vida melhor”. “Porque têm o direito de ter uma vida melhor”, sublinha.

Defende que o esforço para a integração dos migrantes deve passar “não só, obviamente, pelas instituições governamentais”, mas também “pelos esforços das próprias comunidades” - e aponta “bons exemplos” que poderiam ser replicados, como a instrução dada aos funcionários das instituições que recebem migrantes no Fundão ou no Centro de Saúde da Baixa, em Lisboa. “Nos vários serviços públicos do Governo, era essencial este tipo de formação.”

A investigadora frisa: “A identidade portuguesa foi, é e espero que continue a ser múltipla e complexa, fruto de todos os cruzamentos históricos e dos contemporâneos também”. Uma identidade que, aponta o presidente da Casa da Índia, vai ao encontro da da população indiana. “É uma comunidade habituada à diversidade, ao multiculturalismo.” Os mesmos valores que, nota, estão por traz da União Europeia, em que Portugal se insere: “o respeito pela diversidade, pelo multiculturalismo, pelos direitos humanos. Isso tudo este povo já tem.”

E, por isso mesmo, este povo ama Portugal e aqui planeia ficar. No caso de Kirti Unadkat, mesmo após a reforma, não está nos planos para o futuro um regresso à Índia.

“Eu não quero ir. Adoro Portugal. Nós vamos ficar aqui”, garante. E se as saudades da Índia baterem? “Hoje em dia, com telemóvel, liga-se e pronto.” E não é que está no sítio certo para isso?

Quem também acredita estar no lugar certo é Rajinder Kumar. Assegura que é a trabalhar em Portugal que quer ficar, quando conseguir trazer a família da Índia para junto de si. Quer que possam todos ter nacionalidade portuguesa, um dia.

“Eu gosto da Índia, mas eu gosto mais de Portugal. Gosto muito de Portugal”, afirma. Do clima “agradável”. Também da comida - o prato preferido é “bitoque”. Mas há uma outra coisa em Portugal de que Rajinder gosta mais do que todas essas: “Aqui cada um pode pensar livremente”. E, pelo menos, por enquanto, a certeza de Rajinder não é abalada.