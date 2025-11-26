ESPECIAL: FICA NA MINHA TERRA

"Era um país diferente, apesar de falarmos português, de eu conseguir percebê-los e eles a mim. Os hábitos, a maneira de estarem, a maneira de conviverem, a maneira de falarem… era bastante complicado", assume.

Mas o afastamento da família revelar-se-ia o mais difícil de tudo. "Pensar nos filhos, no marido, nos meus pais, nos meus irmãos,... Porque eu sempre cuidei deles."

"Foi uma adaptação muito complicada", lembra. "A minha filha tinha apenas dois aninhos. Eu sentia tanto quando ela falava por telefone comigo e perguntava: "Mãe, quando é que chegas? Quando é que me vens buscar? Quando é que eu vou ter contigo? Isso é de matar. Isso é de matar", conta.

"Foi tão difícil, tão difícil, que eu pensei assim: "Meu Deus, será que vai valer a pena ter que sacrificá-los?", confessa.

Onze meses depois, o sofrimento de Isabel seria aliviado… ainda que só parcialmente. Deixaria de estar completamente desamparada. O marido "fez um esforço e veio atrás de mim", conta. "Foi trabalhar nas obras."

Apesar de estarem ambos empregados, a trabalhar para patrões portugueses, viram-se indocumentados no país.

"Eu não sou daqui, não sei os direitos, não sei os deveres.

Se alguém não me explicar, é claro que eu não vou saber"

"Quando pediram o meu visto, foi apenas por 15 dias ou um mês", conta Isabel, já sem ser capaz de precisar.

"Eu não sou daqui, não sei os direitos, não sei os deveres. Se alguém não me explicar, é claro que eu não vou saber", admite. E muitas vezes, lamenta, faltou compreensão do lado dos serviços públicos. "Eu chego ali, completamente inocente, a fazer uma pergunta descabida. E havia pessoas assim rabugentas, que você perguntava uma coisinha de nada e te respondiam... Bem, a gente ficava assustada."

Para Isabel e o marido conseguirem tratar da documentação e tornarem-se cidadãos legalmente residentes em Portugal, explica, "foi muito complicado".

"Tínhamos de acordar muito cedo e irmos aos Anjos - na altura, era nos Anjos -, ficar na fila, no frio, na chuva, porque não havia condições", relata. "Eram filas imensas, filas enormes, mas a gente tinha de estar lá. O meu marido levantava-se às duas da manhã, para poder ter a senha."

Foi há quase três décadas. Mas o cenário descrito por Isabel Veríssimo poderia ser a abertura de qualquer jornal televisivo nos dias de hoje. As imagens são as mesmas. A história que conta é igual à de tantos imigrantes que procuram agora regularizar a sua situação no país.